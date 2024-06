Usa, scende a 68,2 pt fiducia consumatori Un. Michigan a giugno

New York, 28 giu. (askanews) – A giugno, gli statunitensi si sono dimostrati leggermente meno ottimisti sull’economia rispetto al mese precedente. La lettura finale dell’indice sulla fiducia redatto mensilmente dall’Università del Michigan è stata pari a 68,2 punti, dopo i 69,1 punti di maggio. Le attese erano per un dato a 66 punti. In lettura preliminare si era registrato un dato a 65,6 punti.

La componente che misura le aspettative per il futuro è passata da 68,8 a 69,6. La componente sulla situazione attuale è scesa da 69,6 a 65,9. Per quanto riguarda l’inflazione, le aspettative a un anno sono scese dal 3,3% al 3%, mentre quelle a cinque anni sono rimaste al 3%.