Usa, Trump con piedi gonfi e lividi, timori per la sua salute

New York, 16 lug. (askanews) – Le foto scattate al presidente Donald Trump, durante l’incontro con i giornalisti di martedì 15 luglio e quelle di domenica 14, durante la partita di calcio per la Coppa del Mondo per Club, hanno suscitato nuovi timori sulla sua salute. Le foto di ieri mostrano il make up ricoprire lividi e ferite sulla mano destra di Trump, mentre quelle di domenica hanno immortalato scarpe slacciate e caviglie estremamente gonfie.

Secondo esperti consultati dal Mirror, potrebbero essere segno di una trombosi venosa profonda, insufficienza cardiaca o malattie renali o epatiche. Qualcuno ha insinuato che potrebbero esserci sintomi di demenza, visti i 79 anni, uno stile di vita non sano e alcuni precedenti familiari.