Usa, Trump disponibile a rilevare la presidenza della Camera (Fox)

Roma, 6 ott. (askanews) – L’ex presidente Usa Donald Trump si è detto disponibile a rilevare per un breve periodo la presidenza della Camera allo scopo di riportare l’unità tra i repubblicani. L’annuncio è arrivato con una intervista a Fox news, che apre l’articolo pubblicando un recente sondaggio secondo cui se si votasse oggi il 52% degli elettori sceglierebbe Trump, mentre solo un 42% voterebbe per confermare l’attuale presidente, il democratico Joe Biden.

Martedì l’attuale speaker della camera, Kevin McCarthy è stato estromesso dopo la ribellione di una consistente quota di repubblicani, che si oppongono alle richieste di ulteriore sforamento del tetto al bilancio Federale, che la Casa Bianca cerca di ottenere per poter erogare altre decine di miliardi di aiuti militari all’Ucraina.

“Mi è stato chiesto se fossi pronto a rilevare il ruolo di speaker per un breve periodo di tempo, fino a quando trovano qualcuno per il lungo termine, perché io correrò per la presidenza – ha detto Trump, secondo quanto riporta l’emittente Usa -. Non lo faccio perché ne abbia voglia, lo faccio se fosse necessario, se non fossero in grado di raggiungere una decisione”.