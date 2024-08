Usa2024, Obama: con Harris Usa pronti per nuovo capitolo. Yes she can

Roma, 21 ago. (askanews) – L’ex presidente americano Barack Obama ha dichiarato che “l’America è pronta per un nuovo capitolo” con Kamala Harris e ha coniato quello che potrebbe essere un nuovo slogan per la sua campagna: “Yes, she can!”, parafrasando il motto della campagna che portò alla sua elezione alla Casa Bianca. E la folla della Convention nazionale dei Democratici ha subito ripreso l’idea ripetendo a gran voce “Yes, she can! Yes, she can!”.

“Se ognuno di noi fa la sua parte entro i prossimi 77 giorni, se bussiamo alle porte, se facciamo telefonate, se parliamo con i nostri amici, se ascoltiamo i nostri vicini, se lavoriamo come non abbiamo mai fatto prima, se restiamo fermi nelle nostre convinzioni, eleggeremo Kamala Harris come prossimo presidente degli Stati Uniti e Tim Walz come prossimo vicepresidente degli Stati Uniti”, ha continuato Obama più volte interrotto da applausi.

“E insieme, anche noi costruiremo un paese più sicuro e più giusto, più equo e più libero. Quindi mettiamoci al lavoro”, ha concludo Obama.

Poco prima sul palco era salita la moglie Michelle Obama che ha sostenuto he Harris sia “una delle persone più qualificate di sempre” per candidarsi alla presidenza. Michelle Obama ha anche ricordato che il tempo che resta per lavorare per l’elezione del duo Harris-Walz è limitato: “Non lamentatevi se nessuno vi ha contattato direttamente per chiedere il vostro supporto. Non c’è tempo per quel tipo di sciocchezze. Considerate questa la richiesta ufficiale. Michelle Obama vi sta chiedendo, no, vi sto dicendo di fare qualcosa”.