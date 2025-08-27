Vasseur “In Olanda vogliamo mantenere il trend positivo delle ultime gare”

ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Pausa finita, si torna in pista. Il Mondiale di Formula Uno riparte dall’Olanda, più precisamente dal tracciato di Zandvoort, che si affaccia sul Mare del Nord. Il quindicesimo appuntamento della stagione sarà anche il 35° Gran Premio d’Olanda, che si è disputato sempre su questo storico tracciato, tornato da qualche anno in calendario dopo un importante lavoro di ristrutturazione.

“Torniamo in pista dopo la pausa estiva, che ha permesso alla squadra e ai piloti di ricaricare le batterie, pronti ad affrontare una fase finale di stagione molto intensa – le parole del team principal della Ferrari, Fred Vasseur – In Olanda vogliamo mantenere il trend positivo costruito nelle ultime gare, nelle quali abbiamo compiuto dei progressi in termini di competitività. Charles e Lewis sono pronti e la squadra è concentrata al massimo, determinata a metterli nelle migliori condizioni per ottenere buoni risultati già nelle qualifiche, che a Zandvoort sono particolarmente importanti, visto quanto è difficile sorpassare qui”.

