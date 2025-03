Vaticano, il Papa ha riposato bene nella notte

ROMA (ITALPRESS) – “Il Papa ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8”. E’ quanto si legge nel bollettino della Sala Stampa Vaticana in merito alle condizioni del Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. Nell’aggiornamento diffuso ieri sera veniva sottolineato come le condizioni del Santo Padre si siano “mantenute stabili. Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, nè broncospasmo. E’ rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante

alle terapie e orientato”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).