Vela, Louis Vuitton Cup: Regata a Luna Rossa, 3-3 con Britannia

Roma, 30 set. (askanews) – Luna Rossa vince nettamente contro Ineos Britannia la sesta regata della Louis Vuitton Cup, la finale sfidanti di America’s Cup in corso nelle acque di Barcellona. La barca italiana riesce quindi a rimediare all’errore della quinta regata con cui era cominciata la giornata odierna. La situazione dopo sei regate è di perfetto equilibrio: Ineos Britannia-Luna Rossa 3-3, in una serie al meglio delle 13 sfide. Luna Rossa, dopo una partenza praticamente pari, ha fatto un buon primo lato (degli otto totali dei match race odierni) ed è passata avanti al primo gate con 4″ di vantaggio. Il distacco è poi aumentato nel secondo e nel terzo lato della sfida controllando fino al termine. Si torna in acqua domani con altre due regate.