Veneto, Salvini: lista Zaia? Spero di sì, parlaremo con gli alleati

| 27 Agosto 2025 10:56 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 27 ago. (askanews) – Ci sarà una lista Zaia, guidata cioè dal presidente uscente della Regione Veneto alle prossime elezioni regionali? Matteo Salvini, segretario della Lega, rilancia l’ipotesi in una intervista a IlSussidiario.net: “Spero di sì, ne parleremo con gli alleati e confido – dice – che avremo un accordo chiaro al più presto”.

A giudizio del vicepresidente del Consiglio “il Veneto è un esempio di governo eccellente: sarebbe un errore cambiare lo schema di un centrodestra a guida leghista”.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

