Veneto, Salvini: prossimo governatore sarà a Pontida,per Lombardia c’è tempo

| 16 Settembre 2025 00:03 | 0 commenti

Roma, 15 set. (askanews) – “Sceglieremo le persone migliori per ciascuna regione: in Calabria continuità con Forza Italia, nelle Marche continuità con Fdi, in Veneto siamo a disposizione. La Lombardia voterà fra un po’ di tempo quindi c’è tempo”. Lo ha detto Matteo Salvini al Tg3 parlando dei candidati del centrodestra alle prossime elezioni regionali.

A Pontida “ci sarà il prossimo governatore del Veneto insieme a 500 sindaci e tanti ospiti stranieri: cito Bardella che spero sia il prossimo presidente in consiglio francese”, ha aggiunto.

EDICOLA