Venezia 82, “Ammazzare stanca” di Vicari nella sezione Spotlight

Roma, 22 lug. (askanews) – Sarà presentato in concorso nella sezione Spotlight – Selezione Ufficiale dell’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “Ammazzare stanca”, il nuovo film di Daniele Vicari.

Nel cast ci sono Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio, Francesco La Mantia, Vincenzo Zampa, Aglaia Mora, Cristiana Vaccaro, Enrico Salimbeni, Saverio Malara con Rocco Papaleo nel ruolo di don Peppino Pesce.

“Ammazzare stanca” è l’autobiografia di un ragazzo che si ribella al suo destino criminale. Si chiama Antonio Zagari e la sua è una storia vera. Siamo nei primi anni ’70 e la ‘ndrangheta calabrese dilaga e impera, dal Sud al Nord. Antonio, figlio di Giacomo, un boss calabrese trapiantato in Lombardia, dopo aver ucciso più e più volte, capisce di non essere adatto a quella vita: per lui uccidere diventa un peso insostenibile, fino alla ripulsa per il sangue, una ribellione del corpo prima che della coscienza, che però mette in pericolo le persone che ama e la sua stessa vita.

Mentre i suoi coetanei si ribellano nelle fabbriche, nelle università, nelle piazze, in lui cresce il rifiuto per l’esercizio del potere e per la ferocia del genitore. Deve trovare il coraggio di andare contro il padre e tramare contro di lui una vendetta peggiore della morte.

Prodotto da Pier Giorgio Bellocchio e dai Manetti bros., il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e sarà prossimamente nelle sale distribuito da 01 Distribution.