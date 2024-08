Venezuela,governo: rispettare diritti cittadini,liberare oppositori

Roma, 10 ago. (askanews) – “Il Governo italiano continua a seguire con forte preoccupazione la situazione in Venezuela, in stretto raccordo con i partner internazionali. L’Italia chiede alle Autorità venezuelane di rispettare i diritti di tutti i cittadini e di procedere alla liberazione di tutti gli oppositori politici, condannando fermamente qualsiasi minaccia o privazione delle libertà civili”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.