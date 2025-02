Vicofaro, Lega: giusto mettere parola fine a modello Biancalani

Roma, 28 feb. – “Accogliamo con soddisfazione l’intervento deciso del Governo per porre fine al modello di accoglienza implementato da Don Biancalani nel quartiere di Vicofaro a Pistoia. Dopo i recenti fatti di cronaca, che si aggiungono a una lunga serie di reati commessi dagli ospiti del centro, il Governo ha preso in mano la situazione, portando il tema all’attenzione nazionale”, ha dichiarato Cinzia Cerdini, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Pistoia.”Ringraziamo il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e l’onorevole Andrea Barabotti per l’impegno e la determinazione con cui hanno seguito e stanno seguendo la vicenda. Il percorso avviato porterà a un rapido decongestionamento di Vicofaro, dove, a fronte di una capienza massima prevista di 19 persone, ne erano presenti oltre 130″, ha sottolineato Luca Baroncini, segretario regionale della Lega Toscana.”Il trasferimento degli ospiti verso altre strutture, l’espulsione di alcuni di essi, unito all’impegno assunto dalla Curia di Pistoia a non far transitare ulteriori persone dal centro, rappresentano passi concreti per il ripristino della legalità e della sicurezza nel quartiere, mettendoci nella condizione di sperare che la comunità di Vicofaro potrà recuperare la serenità persa in questi anni. Il modello Biancalani è al tramonto”, ha affermato il deputato della Lega Andrea Barabotti.