Vincono Nuggets e Lakers, Detroit si rialza trascinata da Fontecchio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’è anche un po’ di azzurro a colorare il programma Nba. Dieci le gare disputate nella notte italiana e tra i protagonisti c’è anche Simone Fontecchio che dà un importante contributo al successo dei Pistons. Detroit, infatti, si rialza dopo due sconfitte consecutive, vincendo nettamente a New Orleans per 127-81 e occupando così il sesto posto nella classifica della Eastern Conference.

Il pescarese non parte nel quintetto iniziale, ma gioca 22 minuti ed è tra i migliori in campo. Per lui 23 punti e 7 rimbalzi, numeri alla mano la migliore prestazione della stagione. Meglio di lui in termini di punti soltanto Cade Cunningham che ne fa 24 (8 gli assist) e dalla panchina, oltre a Fontecchio, vanno in doppia cifra anche Schroder (12 punti), Beasley (11) e Holland (10). Il miglior realizzatore del match è Zion Williamson ma i suoi 30 punti non bastano ai Pelicans per evitare l’ennesimo ko della stagione. A Ovest vittorie importanti per Rockets, Nuggets e Lakers, ovvero rispettivamente seconda, terza e quarta forza di Conference, tutte alle spalle dei Thunder (questa notte a riposo).

Houston ha bisogno di un supplementare per avere la meglio in casa sui Sixers, rimontati e battuti 144-137 nonostante uno straordinario Quentin Grimes (46 punti e 13 rimbalzi). Tra i Rockets da segnalare i 30 punti a testa di Jalen Green (per lui anche 13 assist e 7 rimbalzi) e, dalla panchina, di Jabari Smith Jr (8 rimbalzi). I Nuggets, invece, seppur privi di Nikola Jokic vincono sul parquet di Golden State, imponendosi 114-105.

Aaron Gordon mette a referto 38 punti, poi ci sono la tripla doppia di Russell Westbrook (12 punti, 12 rimbalzi e 16 assist) e la doppia doppia di Porter Jr (21 punti e 10 rimbalzi) da mettere nel conto e a condannare i Warriors, ko nonostante i 23 punti di Jimmy Butler e i 20 di Steph Curry. Vincono anche i Lakers che battono 125-109 San Antonio mandandone sei in doppia cifra. Out LeBron James, si guadagna la scena Austin Reaves con 30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, mentre Luka Doncic chiude a un solo rimbalzo (9 in totale) dalla tripla doppia visto che i punti sono 21 e gli assist 14.

Nelle altre gare della notte vittorie per Knicks (116-95 sugli Heat con 12 punti, 13 rimbalzi e 11 assist per Hart), Pacers (132-130 al’overtime sui Timberwolves con 34 punti e 10 rimbalzi per Toppin), Bulls (111-97 contro i Jazz con 18 punti e 12 assist per Jones), Suns (129-89 ai danni dei Raptors con 27 punti per Booker), Kings (132-122 sui Grizzlies, ko nonostante i 44 punti di Bane) e Trail Blazers (112-97 contro Washington con 30 punti per Simons).

-Foto Ipa/Agency-

(ITALPRESS).