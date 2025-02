Vincono Oklahoma City e Cleveland, Lakers ko, Boston batte Spurs

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Notte Nba con tutte e 30 le squadre in campo in vista della sosta per l’All Star Weekend. Continua il testa a testa a distanza per il miglior record della Lega fra Oklahoma City (44-9) e Cleveland Cavaliers (44-10). I Thunder risalgono da -21 e hanno la meglio sugli Heat per 115-101 con 32 punti e 9 assist di Shai Gilgeous-Alexander centrando la settima vittoria di fila e allungando su Memphis che, priva di Morant, cede per 128-114 ai Clippers (25 punti di Leonard e 18 a testa per Harden e Powell). I Grizzlies devono ora guardarsi le spalle da Denver, che allunga a 8 partite la sua serie positiva: 132-121 su Portland e se la 25esima tripla doppia della stagione di Nikola Jokic non fa quasi notizia (26 punti, 15 rimbalzi e 10 assist), non si può dire lo stesso per i 55 punti di Jamal Murray, alla sua miglior prestazione in carriera. Tripla doppia anche per Amen Thompson (18 punti, 11 assist e 10 rimbalzi) e successo Houston su Phoenix (terzo ko di fila, non bastano 37 punti di Durant), mentre i nuovi Lakers di LeBron (18 punti) e Doncic (16 punti) affondano sotto i colpi di Markkanen (32 punti nel 131-119 di Utah sui gialloviola). Brutto stop per Minnesota, superata 103-101 dai Bucks privi ancora di Antetokounmpo oltre che di Lillard mentre Irving si carica sulle spalle i Mavs (42 punti) e col contributo dell’ex Thompson (17 punti) mette il timbro sul 111-107 su Golden State (25 punti per Curry, 21 per Butler). Uno Zion Williamson da 33 punti non evita la sconfitta ai Pelicans contro Sacramento (119-111) dove Ellis piazza sette triple e chiude con 27 punti mentre Sabonis si fa sentire nel pitturato (16 punti e 15 rimbalzi).

A Est, come detto, comanda Cleveland che vince l’ottava gara nelle ultime nove a spese di Toronto (131-108 con 21 punti di Mitchell, per i Raptors 27 punti del rientrante Barrett) ma prova a tenere il passo Boston. Al TD Garden Tatum (32 punti e 14 rimbalzi) e Porzingis (29 punti) trascinano i Celtics nel 116-103 su San Antonio, resistendo alla rimonta nel finale degli Spurs (23 punti per Fox, 17+13 per Wembanyama). Un canestro di Brunson (36 punti) a 11″1 dalla fine dell’overtime permette a New York di spuntarla per 149-148 su Atlanta, ma i Knicks devono anche ringraziare Towns (44 punti). Si interrompe dopo tre partite la striscia vincente degli Hawks nonostante 38 punti e 19 assist di Trae Young. All’overtime vince anche Indiana dopo essere stata sotto di 19 (134-130 su Washington, 31 punti e 10 rimbalzi per Toppin), secondo match in due giorni fra Detroit e Chicago e seconda vittoria per i Pistons (128-110) con 29 punti di Cunningham, per Simone Fontecchio 6 punti (1/2 da due, 0/1 da tre, 4/4 ai liberi), 5 rimbalzi, due assist e una palla persa in 15 minuti. Orlando costruisce nel secondo tempo la vittoria contro Charlotte (102-86, 24 punti per Banchero), lo scontro diretto per un posto nei play-in fra Brooklyn e Philadelphia va ai Nets: 100-96, 22 punti per Russell.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).