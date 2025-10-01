X
<
>

Violento terremoto nelle Filippine, almeno 69 morti. Decine i feriti

| 1 Ottobre 2025 18:02 | 0 commenti

Violento terremoto nelle Filippine, almeno 69 morti. Decine i feriti

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – E’ di almeno 69 morti il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito nelle scorse ore le Filippine centrali. Decine i feriti. La provincia di Cebu, che ha subito i danni maggiori, ha dichiarato lo stato di calamità, dopo che migliaia di persone hanno trascorso la notte per strada a causa delle ripetute scosse di assestamento.

– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA