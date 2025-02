Visa sostiene i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026

Roma, 27 feb. (askanews) – Visa, Official Payment Technology Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici e tra i leader mondiali nei pagamenti digitali, annuncia il lancio di un’iniziativa che consentirà ai titolari di carta Visa di accedere in esclusiva a una vendita anticipata di 24 ore per i biglietti dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La prevendita inizierà il 5 marzo 2025 alle 10.00 CET e terminerà il 6 marzo alle 9.59 CET, fino a esaurimento scorte, e completa l’impegno di Visa nel supportare gli atleti e incoraggiare la partecipazione ai prossimi Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.Come ricorda con orgoglio Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia “Visa è il partner globale più longevo del Comitato Paralimpico Internazionale e ha sostenuto ogni edizione dei Giochi Paralimpici dal 2002″, ritenendo che gli eventi sportivi globali come i Giochi Paralimpici Invernali abbiano il potere di ispirare, includere e unire. Questa iniziativa mira a coinvolgere gli appassionati, dando loro l’opportunità unica di vivere in prima persona le gesta e le emozioni di questo evento”. I Giochi Paralimpici Invernali si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026 e comprenderanno sei sport: curling in carrozzina, biathlon paralimpico, sci alpino paralimpico, sci di fondo paralimpico, para ice hockey e snowboard paralimpico.I biglietti per i sei sport hanno un prezzo di partenza di 15 euro e l’89% ha un costo inferiore a 35 euro. I biglietti per gli spettatori di età inferiore ai 14 anni partono da 10 euro.La Cerimonia di Apertura del 6 marzo 2026 si svolgerà nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona e i prezzi per l’evento partiranno da 100 euro. Il 15 marzo 2026, la Cerimonia di Chiusura si terrà allo Stadio del Ghiaccio di Cortina e i prezzi per questo evento che sancirà la conclusione dei Giochi partiranno da 150 euro.Il 5 marzo, i titolari di carta Visa di tutto il mondo potranno accedere alla vendita anticipata sulla piattaforma di biglietteria ufficiale (tickets.milanocortina2026.org) e utilizzare la propria Visa per acquistare i biglietti delle gare a cui desiderano assistere, fino a esaurimento scorte. Per acquistare i biglietti in anticipo è necessaria una carta di debito, di credito o prepagata Visa.