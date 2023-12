Volvo nomina Vanessa Butani Responsabile della Sostenibilità Globale

ROMA (ITALPRESS) – Volvo annuncia la nomina di Vanessa Butani a Responsabile della Sostenibilità Globale, a partire dal 1° aprile 2024. Vanessa subentra ad Anders Kàrrberg, che ha deciso di andare in pensione dopo aver ricoperto il ruolo di Head of Global Sustainability sin da quando la nostra Casa ha istituito il Global Sustainability Team, nel 2019. Vanessa si occuperà di promuovere i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità e la continua crescita della nostra strategia di sostenibilità, oltre a svolgere un ruolo chiave nella transizione della nostra Casa da azienda automobilistica globale con un secolo di storia a operatore primario nell’ambito della mobilità sostenibile.

“Siamo davvero contenti che Vanessa sia entrata a far parte del nostro team”, ha commentato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars. “Le sue doti di leadership e la sua esperienza in questo ambito saranno fondamentali per portare avanti la nostra ambiziosa strategia di sostenibilità a tutti i livelli organizzativi e per garantirci di continuare a essere una voce di spicco nel campo della mobilità sostenibile. Vorrei inoltre ringraziare Anders per il grande contributo che ha apportato al successo di Volvo Cars, augurandogli il meglio per questa nuova fase della sua vita”.

Anders ha coordinato la definizione del sistema di sostenibilità globale della nostra azienda, integrando un approccio ambizioso alla mobilità sostenibile nel futuro della nostra azienda. Vanessa è canadese e arriva in Volvo Cars dopo aver ricoperto di recente il ruolo di VP Group Sustainability presso il Gruppo Electrolux, un player globale nel settore degli elettrodomestici. Ha partecipato allo sviluppo della piattaforma di sostenibilità del Gruppo Electrolux, contribuendo al conseguimento dei primi Science Based Targets. La sua esperienza annovera numerosi altri ruoli di responsabilità in ambito strategico e di sostenibilità.

La nomina di Vanessa si colloca in un momento cruciale. Oltre all’obiettivo di arrivare a vendere solo auto completamente elettriche entro il 2030, Volvo Cars ha recentemente annunciato un’ulteriore intensificazione del suo piano d’azione, che già oggi risulta essere uno dei più ambiziosi dell’industria automobilistica.

“E’ da tempo che seguo con ammirazione l’approccio di Volvo Cars alla sostenibilità”, spiega Vanessa. “Ora ho la fantastica opportunità di unirmi al team e di accompagnare l’Azienda verso la realizzazione dei suoi ambiziosi traguardi di sostenibilità, integrando quest’ultima come vantaggio competitivo in ogni dimensione della catena del valore. Volvo Cars è in rapida trasformazione proprio per rispondere alla richiesta di azioni sostenibili ed io non vedo l’ora di poter partecipare alla realizzazione di un cambiamento positivo per le persone e la società”. Vanessa lavorerà presso la nostra sede globale di Gòteborg, in Svezia. Riporterà direttamente al nostro CEO, Jim Rowan, e farà parte del nostro Group Management Team.

foto: ufficio stampa Volvo Italia

