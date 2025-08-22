X
Wall Street accelera al rialzo con parole Powell, Dow Jones +1,6%

22 Agosto 2025

Askanews
Milano, 22 ago. (askanews) – Accelerazione al rialzo per Wall Street e rendimenti bond in calo dopo la cauta apertura a un taglio dei tassi da parte del presidente della Fed Jerome Powell nel suo intervento a Jackson Hole. Secondo Powell i rischi per il mercato del lavoro sono in aumento, anche se rimangono i timori legati all’inflazione. Il Dow Jones ha guadagnato quasi un punto percentuale rispetto all’apertura e fa segnare un rialzo dell’1,6%, l’S&P 500 dell’1,24%, il Nasdaq dell’1,3%.

In rialzo anche le Borse europee con Piazza Affari fra le migliori in rialzo dell’1,1%.

Sul fronte valutario deciso rialzo dell’euro sul dollaro a 1,169 (+0,8%), mentre sul fronte obbligazionario il rendimento del decennale è sceso di 5 punti base al 4,25%.

