Walz a Convention ufficialmente accetta candidatura vicepresidenza

Roma, 22 ago. (askanews) – Tim Walz ha ufficialmente accettato la candidatura alla vicepresidenza Usa, in attesa che domani anche Kamala Harris faccia lo stesso per la presidenza. Questo il succo della terza giornata di Convention democratica, che ha visto anche ieri una parata di star del partito e del mondo dello spettacolo.

Walz ha tenuto un accorato e breve discorso, infarcito di metafore sportive, ricordando il suo passato di allenatore del football americano scolastico, ma soprattutto accettando la candidatura che verrà formalizzata alla chiusura della convention.

Il candidato vicepresidente ha Kamala Harris “per aver riposto la fiducia in me e per avermi invitato a far parte di questa incredibile campagna”. E ha aggiunto: “È l’onore più grande della mia vita accettare la nomination a vicepresidente degli Stati uniti”.

Walz ha ricordato illa sua infanzia Nebraska – “Crescere in una piccola città con 400 persone ti insegna a prenderti cura degli altri” – e del suo servizio all’interno della Guardia nazionale, dell’Esercito e di come ha utilizzato il GI Bill per pagare la sua istruzione universitaria, prima di diventare insegnante di storia alle superiori e allenatore di football. Si tratta di un tema controverso, questo, su cui è stato attaccato dalla campagna di Donald Trump.

Un altro tema, su cui ha ricevuto un urticante attacco dal suo corrispettivo democratico, il candidato alla vicepresidenza JD Vance, è quello della fecondazione artificiale a cui si sarebbe sottoposta la moglie, Gwen. Tema sensibile, tanto che il figlio di Walz è stato mostrato in lacrime mentre il padre ne parlava. “Vi sto rendendo partecipi di come abbiamo iniziato la nostra famiglia perché questo è un elemento fondamentale di ciò che riguarda questa elezione: la libertà,” ha detto Walz, il quale ha chiarito che si tratta di un tema personale,

L’argomento è diventato piuttosto delicato per la campagna Harris-Walz negli ultimi giorni, poiché Walz è stato accusato da Vance di aver fuorviato gli elettori riguardo ai trattamenti di fertilità subiti da Gwen per avere i loro figli. La moglie del candidato ha recentemente chiarito che la loro famiglia ha ricevuto un diverso tipo di trattamento per la fertilità, non la fecondazione in vitro (IVF), come in precedenza aveva detto Tim Walz.

Poi ha attaccato Vance perché “non sa come essere un buon vicino”. E ha criticato i piani dei Repubblicani per un secondo mandato di Trump, definendoli “un’agenda che serve solo i più ricchi e le voci più estreme del nostro paese. Un’agenda che non fa nulla per i nostri vicini bisognosi”.

E ha concluso con la metaforza del football. “Lo sapete, non ho fatto molti grandi discorsi come questo nella mia vita” ha detto, “ma ho dato molti discorsi motivazionali. Quindi lasciatemi finire con questo, squadra: è l’ultimo quarto, siamo sotto di un field goal, ma siamo in attacco. Stiamo avanzando sul campo. E, ragazzi, abbiamo proprio la squadra giusta”. Sul campo, ha detto ancora, “daremo tutto”.