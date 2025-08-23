West Nile, Rocca: raggiunto picco, ora comincia il calo

Rimini, 23 ago. (askanews) – “Il picco” dei contagi del virus West Nile “credo sia stato oramai raggiunto e ora dovremmo avere dei numeri in calo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto al Meeting di Rimini.”Da subito si è costituita una taskforce a livello regionale – ha spiegato Rocca – è venuto anche il ministero a verificare la modalità di lavoro, che per quanto ci riguarda è un modello.Credo che il picco sia stato ormai raggiunto, dovremmo avere dei numeri a calare nei prossimi giorni e settimane. Quello che abbiamo fatto – ha aggiunto il governatore del Lazio – è anche aver messo a disposizione dei comuni risorse a sufficienza per poter fare disinfestazioni e consentire comportamenti virtuosi”.”Purtroppo la diffusione quest’anno ha avuto dei numeri leggermente superiori, ma dovremmo aver toccato ormai la parte più alta”, ha concluso Rocca.