Whirlpool torna a Wanderlust 108 con “Horizon Awakening Dome”

Milano, 20 set. (askanews) – Per il terzo anno consecutivo, Whirlpool è partner di Wanderlust 108, l’unico Mindful Triathlon al mondo che trova spazio al Parco di CityLife di Milano. Un evento che unisce movimento, meditazione e consapevolezza, e che si conferma come un momento speciale per riscoprire l’equilibrio tra corpo, mente e ambiente. All’interno della struttura di Whirlpool, la Horizon Awakening Dome, i visitatori sono coinvolti in attività come l’arte di creare uno spray rinfrescante per tessuti, realizzando una fragranza personalizzata con oli essenziali. Oppure, possono trovare ispirazioni personalizzate con una lettura dei tarocchi e ancora riconnettersi con il proprio io interiore attraverso una sessione di yoga rinvigorente.Ma cosa spinge un brand come Whirlpool a rinnovare questa collaborazione? Ce lo racconta Michela Lucchesini, Direttrice Brand & Marketing di Whirlpool Italia.”Siamo qui perché sostanzialmente con Wanderlust condividiamo la stessa filosofia che è quella sostanzialmente della ricerca del benessere e dell’equilibrio personale. Questo cosa vuol dire? Per poter essere in equilibrio le persone hanno bisogno di dedicarsi a ciò che conta per ciascuno, liberandosi possibilmente da altri pensieri e da altri elementi che magari sovraccaricano un po’ la persona”.Tecnologia e innovazione sono spesso associate a efficienza e prestazioni. Ma possono anche contribuire al benessere personale? Per Whirlpool, la risposta è sì: la tecnologia può alleggerire la routine quotidiana, liberando tempo ed energie da dedicare a sé stessi e a ciò che conta davvero.”Whirlpool si presenta qua oggi anche con una tecnologia ombrello che noi chiamiamo sesto senso. Cosa vuol dire? Una tecnologia che praticamente si basa sull’utilizzo di alcuni algoritmi di intelligenza artificiale che guidano il funzionamento degli elettrodomestici in questo caso oggi abbiamo portato una lavatrice e una asciugatrice. Sesto senso cosa vuol dire? È come avere di fianco una controfigura di se stessi, qualcuno, in questo caso un elettrodomestico che è in grado di anticipare e di comprendere benissimo quali sono le abitudini e le aspettative del proprio padrone o del proprio utilizzatore e quindi questo ovviamente permette al consumatore di godere di tempo libero e di godere di una maggiore tranquillità e sostanzialmente potersi dedicare a ciò che per lei o per lui conta davvero”. Ha così concluso Michela Lucchesini, Direttrice Brand & Marketing di Whirlpool Italia. A Wanderlust 108, all’interno della Horizon Awakening Dome, i visitatori si immergono dunque in esperienze sensoriali, rituali di cura e momenti di introspezione vivendo contemporaneamente in prima persona l’esperienza della tecnologia Whirlpool.