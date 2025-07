Wimbledon, Alcaraz vola al terzo turno. Paolini in campo, domani tocca a Sinner

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz accede al terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slama, in scena sui campi in erba di Londra. Lo spagnolo, vincitore delle ultime due edizioni dei “The Championships”, secondo favorito del seeding e numero 2 del mondo, ha battuto il britannico Oliver Tarvet, numero 733 del ranking Atp, in tre set. Punteggio finale di 6-1 6-4 6-4, in due ore e 16 minuti di gioco, in favore di Alcaraz, che al terzo turno attende il vincitore della sfida fra Auger-Aliassime e Struff.

SABALENKA AL TERZO TURNO

Aryna Sabalenka si è qualificata per il terzo turno del singolare femminile di Wimbledon. La bielorussa, numero 1 del mondo e del seeding, ha battuto in poco più di un’ora e mezza una buona versione della ceca Marie Bouzkova, 48 del ranking Wta, con lo score di 7-6 (4) 6-4. Sabalenka al terzo turno affronterà la vincente del match fra Emma Raducanu e Marketa Vondrousova. “Sono soddisfatta, era un turno difficile e l’ho superato”, ha detto a fine match la numero uno del mondo. “Con lei abbiamo fatto grandi battaglie in passato: è in grado di giocare davvero molto bene. E’ molto triste vedere tante top player perdere al primo turno; ma questo è il momento di concentrarsi su se stessi. Diciamo che spero che non ci siano altre sorprese in questo torneo”, ha aggiunto, con un sorriso, Sabalenka.

BOLELLI E VAVASSORI OK ALL’ESORDIO

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono approdati al secondo turno del torneo di doppio maschile. I due azzurri, teste di serie numero 7 del seeding, hanno sconfitto l’uruguayano Arel Behar (arrivato ai quarti a Wimbledon nel 2023) e il belga Joran Vliegen, finalista al Roland Garros ma mai andato oltre il terzo turno a Londra, col punteggio di 7-6 (5) 7-6 (3). Al secondo turno il bolognese e il torinese sfideranno i vincenti del match fra il duo Adam Pavlasek-Jan Zielinski e la coppia Santiago Gonzalez-Austin Krajicek.

SINNER-VUKIC DOMANI ULTIMO MATCH SUL CENTRALE

Jannik Sinner torna in campo per il secondo turno del torneo di Wimbledon. Il numero 1 del mondo farà il suo esordio sul Campo Centrale, dopo la prima gara giocata sul Campo 1 contro Nardi, e affronterà l’australiano Aleksandar Vukic nel terzo match a partire dalle 14.30. Aprirà il programma del Centrale la sfida Djokovic-Evans, a seguire Swiatek-McNally. Lucia Bronzetti apre invece il programma del Campo 1 contro la russa Mirra Andreeva (alle 14).

