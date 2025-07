Wimbledon, Cobolli e Darderi al terzo turno. Sinner in serata

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli vola al terzo turno del singoalre maschile di Wimbledon, terzo prova del 2025 del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Londra. Il tennista romano d’adozione, numero 24 del mondo e 22 del seeding, liquida in tre set il britannico Jack Pinnington Jones, 281 del ranking Atp, in gara grazie a una wild card. 6-1 7-6 (6) 6-2, in un’ora e 55 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che attende al terzo turno Jakub Mensik.

Anche Luciano Darderi approda al terzo turno. Il numero 59 del mondo elimina in tre set il britannico Arthur Fery. 6-4 6-3 6-3 il punteggio finale che premia l’italo-argentino. Darderi al terzo turno giocherà con Jordan Thompson, che ieri ha piegato al quinto set Benjamin Bonzi. Sarà il primo “scontro” tra l’azzurro e l’australiano.

AVANTI COCCIARETTO, SALUTA BRONZETTI

Elisabetta Cocciaretto non si ferma e accede al terzo turno del singolare femminile. La tennista marchigiana, dopo aver dominato la testa di serie numero 3, ovvero Jessica Pegula, batte un’altra statunitense. L’azzurra, infatti, si sbarazza in due set di Katie Volynets. 6-0 6-4 il punteggio che premia Cocciaretto, dopo un’ora e 11 minuti in campo. L’italiana attende ora la svizzera Bencic.

Lucia Bronzetti esce invece di scena al secondo turno. Dopo il successo sulla svizzera Teichmann, il percorso dell’azzurra si interrompe di fronte alla testa di serie numero 7 Mirra Andreeva. 6-1 7-6 (4) il risultato in favore della tennista russa che al terzo turno attende la vincente del match Mboko-Baptiste.

DJOKOVIC LASCIA LE BRICIOLE A EVANS

Novak Djokovic in versione deluxe. Il serbo, ex numero uno del mondo, ha superato agilmente il secondo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sull’erba di Londra. L’attuale numero 6 del ranking Atp ha dominato il match contro il britannico Daniel Evans, liquidato per 6-3 6-2 6-0. Ai sedicesimi Djokovic sfiderà il connazionale Miomir Kecmanovic.

