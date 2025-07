Wimbledon, tutto facile per Sinner contro Vukic: anche Cobolli, Sonego e Darderi al terzo turno

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner express nel secondo turno di Wimbledon 2025. Il numero 1 del mondo supera nettamente l’australiano Aleksandar Vukic e accede al terzo turno della 138^ edizione dei Championships: 6-1 6-1 6-3, in poco più di un’ora e 40 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che al terzo turno incontrerà Pedro Martinez. Lo spagnolo ha eliminato in tre set l’argentino Mariano Navone: 7-5 7-5 7-6(6). Sarà la seconda sfida tra Sinner e Martinez. L’unico precedente se l’è aggiudica l’azzurro agli Internazionali d’Italia del 2022.

“Sono molto soddisfatto della mia performance. Giocare contro Vukic è difficile, ho cercato di essere solido e di rispondere sempre bene. Sono contento di essere riuscito a chiudere prima della chiusura del tetto. In questo torneo ci sono state tante sorprese. Bisogna rimanere concentrati e alzare sempre il livello”, ha dichiarato a caldo il numero uno al mondo.

ALTRI TRE AZZURRI AL TERZO TURNO

Flavio Cobolli raggiunge Sinner al terzo turno. Il tennista romano d’adozione, numero 24 del mondo e 22 del seeding, liquida in tre set il britannico Jack Pinnington Jones, 281 del ranking Atp, in gara grazie a una wild card. 6-1 7-6 (6) 6-2, in un’ora e 55 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che attende al terzo turno Jakub Mensik.

Stesso discorso per Lorenzo Sonego: il tennista torinese ha piegato in quattro set il georgiano Nikoloz Basilashvili. 6-1 6-3 6-7(3) 7-6(4) il punteggio in favore di Sonego, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con Brandon Nakashima. Lo statunitense, testa di serie numero 29, è uscito vincente dal derby con Reilly Opelka per 7-5 6-2 6-7(6) 6-3.

Anche Luciano Darderi approda al terzo turno. Il numero 59 del mondo elimina in tre set il britannico Arthur Fery. 6-4 6-3 6-3 il punteggio finale che premia l’italo-argentino. Darderi al terzo turno giocherà con Jordan Thompson, che ieri ha piegato al quinto set Benjamin Bonzi. Sarà il primo “scontro” tra l’azzurro e l’australiano.

AVANTI COCCIARETTO, SALUTA BRONZETTI

Elisabetta Cocciaretto non si ferma e accede al terzo turno del singolare femminile. La tennista marchigiana, dopo aver dominato la testa di serie numero 3, ovvero Jessica Pegula, batte un’altra statunitense. L’azzurra, infatti, si sbarazza in due set di Katie Volynets. 6-0 6-4 il punteggio che premia Cocciaretto, dopo un’ora e 11 minuti in campo. L’italiana attende ora la svizzera Bencic.

Lucia Bronzetti esce invece di scena al secondo turno. Dopo il successo sulla svizzera Teichmann, il percorso dell’azzurra si interrompe di fronte alla testa di serie numero 7 Mirra Andreeva. 6-1 7-6 (4) il risultato in favore della tennista russa che al terzo turno attende la vincente del match Mboko-Baptiste.

DJOKOVIC E SWIATEK AVANZANO

Novak Djokovic in versione deluxe. Il serbo, ex numero uno del mondo, ha superato agilmente il secondo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sull’erba di Londra. L’attuale numero 6 del ranking Atp ha dominato il match contro il britannico Daniel Evans, liquidato per 6-3 6-2 6-0. Ai sedicesimi Djokovic sfiderà il connazionale Miomir Kecmanovic.

Anche Iga Swiatek è approdata al terzo turno del singolare femminile. La polacca, numero 4 del mondo e testa di serie numero 8 del seeding, ha sconfitto oggi la statunitense Caty McNally, con lo score di 7-5 2-6 6-1. Ai sedicesimi Swiatek sfiderà la statunitense Danielle Colllins.

