Xabi Alonso “Real Madrid-Juventus un Clasico d’Europa, bianconeri forti”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “E’ un Clasico d’Europa”. Xabi Alonso definisce così Real Madrid-Juventus, gara valida per la terza giornata di Champions League. E in effetti è una sfida che ha scritto la storia del calcio europeo, regalando gol, emozioni, ma anche tensioni e polemiche. “Parliamo di una partita tra due club che si sono affrontati più volte, alcune gare le ho giocate anche io – ricorda il tecnico spagnolo in conferenza stampa -. Arriviamo all’appuntamento molto preparati, vogliamo ottenere la terza vittoria su tre in Champions e per riuscirci dobbiamo partire con il piede giusto. Servirà anche l’aiuto del Bernabeu e so che ci sarà perchè la gente ha voglia di vivere grandi partite e noi dobbiamo dar loro le emozioni che chiedono”.

Xabi Alonso sa benissimo che la Juve è reduce dal ko di Como, contro la squadra del suo ex compagno di Nazionale, Cesc Fabregas. “Il Como ha fatto una gran gara, preparata molto bene da Fabregas, ma noi ci aspettiamo un’altra Juve, una squadra diversa e che conosciamo bene”, dice Xabi Alonso che elogia anche Nico Paz. “Ha fatto un passo molto intelligente lo scorso anno, non è il momento di pensare al futuro”, dice Xabi Alonso che poi si concentra sulla gara di domani.

“Dobbiamo stare attenti alla partita con la Juventus, sappiamo che qualsiasi squadra può essere pericolosa e ce lo dice anche la storia, la Juve è una grande squadra, lo è oggi e lo è stata ieri, ha molti ottimi giocatori e Yildiz è uno di questi, lo conosco e ho visto che ha avuto una crescita fantastica. Era al Bayern Monaco quando io ero lì e vedere i suoi progressi mi rende felice – spiega Xabi Alonso -. Al di là dei singoli, tatticamente la Juventus è una squadra molto forte, sono capaci di rompere gli equlibri delle squadre avversarie, dobbiamo essere bravi nel possesso palla e giocare il tipo di partita che vogliamo”.

Xabi Alonso, che non avrà a disposizione “Huijsen, Trent Alexander Arnold e Carvajal”, risponde anche a una domanda su un precedente storico come la finale di Champions vinta 4-1 dal Real di Zidane nel 2017 a Cardiff. “Di sicuro Zizou ha un ricordo più fresco del mio, però ricordo che il Real dominò dall’inizio alla fine disputando una grandissima gara. Ho un grande rispetto per Zidane”, dice Xabi Alonso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).