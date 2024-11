Yamaha TMAX, lo scooter sportivo sale a un livello superiore

GERNO DI LESMO (ITALPRESS) – TMAX è uno dei modelli più significativi e importanti mai presentati da Yamaha sin dalla sua fondazione, quasi 70 anni fa. Debuttato nel lontano 2001, il TMAX ha sbalordito il mercato con il suo design innovativo, specifiche innovative mettendo in simbiosi il mondo della moto e degli scooter, tecnologie chiave del mondo delle moto e degli scooter per creare un tipo completamente nuovo di due ruote a motore.

Questo modello iconico e leggendario continua a dominare la strada da oltre 20 anni. Dando vita a un concetto completamente nuovo, il TMAX non ha solo creato la categoria degli scooter sportivi all’inizio del millennio, ma ha anche ispirato lo sviluppo dei principali scooter MAX di Yamaha, che offrono a tutti l’opportunità di unirsi alla famiglia MAX. Realizzati con lo stesso puro DNA del MAX, gli scooter sportivi Yamaha risalgono tutti al TMAX. Spinto da un motore bicilindrico incastonato in un telaio motociclistico, la prima generazione di TMAX ha portato sul mercato un’esperienza di guida totalmente nuova. I piloti hanno potuto sperimentare le prestazioni esaltanti della moto grazie all’accessibilità, facilita di utilizzo data dalla semplicità del cambio automatico CVT.

Offrendo prestazioni ai vertici della categoria, con il comfort di uno scooter e la praticità di guida ‘twist and gò, insieme a un’eccellente protezione dal vento e la capacità di percorrere facilmente lunghe distanze ad alte velocità, il TMAX ha aperto nuovi orizzonti ed è stato ampiamente riconosciuto come il primo scooter sportivo al mondo. Offrendo ai piloti un modo nuovo e affascinante di percorrere distanze più lunghe, oltre a fornire un’esperienza di guida sportiva e divertente, il TMAX è stato sempre in cima alle vendite nella categoria degli scooter sportivi di cilindrata elevata per quasi un quarto di secolo.

Sin dalla sua introduzione, il TMAX è stato continuamente migliorato nel design e nel motore, insieme a una struttura del telaio in alluminio più avanzata e all’adozione dei più recenti sistemi elettronici di assistenza al pilota. Il fatto che solo in Europa siano state vendute più di 330.000 unità dal 2001 dimostra il suo straordinario successo.

Oltre ad essere un top seller per Yamaha, TMAX è uno di quei modelli carismatici che crea un senso di appartenenza e fedeltà unico da parte di molti clienti in tutta Europa. Esistono club di proprietari di TMAX con migliaia di membri attivi in molti paesi e ci sono alcuni fan appassionati con collezioni di modelli che risalgono alla versione originale del 2001. Il TMAX 2025 presenta un nuovo look dinamico, un frontale più aggressivo, oltre a un’assistenza alla guida aggiornata e un quadro strumenti più avanzato, mentre il TMAX Tech MAX è dotato di finiture premium che mette in risalto il suo status come lo scooter sportivo Yamaha per eccellenza.

I modelli più recenti rappresentano la continua evoluzione di questo scooter sportivo di cilindrata elevata e dalle prestazioni straordinarie, il team di styling di Yamaha che si è dedicato alla creazione di un pacchetto ulteriormente migliorato, con un look nuovo e più aggressivo che mantiene il carattere essenziale di questo modello. Insieme con le migliorie al cruscotto, i piloti potranno anche sfruttare la maggiore controllabilità offerta dai freni, e il motore perfezionato soddisfa le esigenze del pilota attento anche all’ambiente.

TMAX è spinto da un motore bicilindrico che offre prestazioni sportive brillanti tramite una trasmissione automatica facile da usare. Il motore bicilindrico da 560 cc eroga una potenza massima di 35 kW ed è ideale per diverse condizioni di guida, sia nel traffico urbano che in autostrada, grazie allo speciale layout del sistema di bilanciamento del veicolo e del motore che riduce le vibrazioni al minimo, e garantisce una guida estremamente fluida. Per il 2025 il motore e lo scarico sono stati perfezionati e l’ultimo TMAX è omologato EURO5+, rendendo questo scooter sportivo che si può guidare anche con patente A2 adatto alle zone cittadine a basse emissioni nelle città europee. Con la potenza massima a 7.000 giri/min e la coppia massima a 5.250 giri/min, TMAX è progettata per offrire una guida emozionante e piacevole ovunque il pilota decida di andare, 7 giorni su 7.

La trasmissione automatica del TMAX è azionata da una cinghia a V a manutenzione ridotta che garantisce un funzionamento estremamente fluido a tutte le velocità. Per un livello di guida ancora più elevato, il setting della frizione centrifuga è stato rivisto per fornire una migliore accelerazione continua da fermo, il nuovo design del condotto di aspirazione produce un suono più chiaro e inconfondibile quando l’acceleratore è completamente aperto. Ogni dettaglio di TMAX è progettato per offrire al pilota i più elevati livelli di comfort, controllo e piacere di guida. Questo iconico scooter sportivo è da sempre all’avanguardia in fatto di stile e tecnologia, e il nuovo modello è dotato di un nuovo sistema di controllo dei freni, più comunemente conosciuto come ABS Cornering. Sviluppato inizialmente per le moto Supersportive, il sistema Brake Control (BC) lavora con il sistema di frenata antibloccaggio del TMAX per ridurre le perdite di aderenza quando si guida su superfici a bassa trazione. Attivato da una piattaforma inerziale (IMU), il sistema BC mira a fornire le prestazioni di frenata più idonee al variare della velocità, dell’angolo di inclinazione e delle condizioni della strada.

Il TMAX è inoltre dotato di D-MODE che consente al pilota di selezionare il carattere di potenza del motore desiderato per adattarsi alla guida del pilota in città o in autostrada, nonchè del controllo della trazione che regola la potenza della ruota posteriore su superfici con poca aderenza. L’aggiunta del Brake Control (BC) integra migliora la dotazione tecnologica di questo scooter sportivo, fornendo al pilota una maggiore affidabilità nelle diverse condizioni meteorologiche o del fondo stradale.

Nuovo e dinamico doppio faro anteriore e carena perfezionata

TMAX ha proiettato un look caratteristico e iconico fin dall’arrivo del primo modello nel 2001, e la costante evoluzione di questo leggendario scooter sportivo lo ha mantenuto all’avanguardia della sua categoria per quasi un quarto di secolo. Nel corso degli anni, il team di styling di Yamaha ha mantenuto il carattere di base del modello originale, introducendo al contempo aggiornamenti e miglioramenti stilistici che hanno rafforzato ulteriormente lo status iconico di questo scooter sportivo per eccellenza.

Il modello 2025 presenta un nuovo muso dinamico con nuovi doppi fari e luci di posizione integrate che conferiscono un aspetto più sportivo e iconico, rendendolo immediatamente riconoscibile come ‘IL TMAX’, conferendo allo stesso tempo un’immagine nuova e più aggressiva a questo eccellente scooter sportivo. Anche la carenatura anteriore del TMAX è stata rivista per integrare i doppi fari e presenta un aspetto di nuova generazione leggermente più compatto rispetto al passato con una migliore

Insieme all’iconico boomerang, allo scarico laterale destro sparato verso l’alto, alla doppia sella e alla carrozzeria sportiva, il nuovo muso e la carenatura anteriore mantengono il carattere essenziale e il puro DNA sportivo di questo modello leggendario, che lo hanno reso uno dei veicoli a due ruote più famosi al mondo prodotto da Yamaha.

Il cruscotto TFT da 7 pollici è aggiornato e offre una scelta di tre layout dello schermo, permettendo al pilota di TMAX di selezionare l’opzione che si concentra sulle informazioni più significative per loro. La connettività potenziata sull’ultimo modello tramite l’app MyRide consente inoltre ai piloti di riprodurre musica e visualizzare gli SMS, ricevere le chiamate e ricevere le comunicazioni via e-mail. L’app MyRide dà inoltre accesso a numerose funzioni e servizi, come il registro di guida, la posizione del parcheggio, il consumo di carburante, i percorsi effettuati e molto altro, aggiungendo un’altra dimensione all’esperienza di guida e consentendo al proprietario di prendere decisioni informate.

I piloti TMAX possono accedere alla mappa completa Garmin Navigation tramite l’app Garmin Motorize, disponibile per il download su un telefono Apple o Android. Oltre alle funzioni di navigazione, questa app consente anche ai piloti del TMAX di visualizzare informazioni su traffico, meteo e punti di interesse, rendendo la pianificazione di ogni viaggio più semplice ed efficiente. Il sistema di navigazione con mappa Garmin è offerto gratuitamente per i modelli TMAX idonei, ma non è disponibile in tutti i paesi. Alcune funzionalità di navigazione non sono disponibili in tutti i paesi.

Il TMAX è stato il primo scooter di grande cilindrata e ad alte prestazioni ad adottare un telaio in stile motociclistico, e questa caratteristica contribuisce in modo significativo alla eccezionale qualità di guida. Dotato di forcella a steli rovesciati in stile motociclistico e di un lungo forcellone per una maggiore stabilità, e grazie a un motore compatto fissato direttamente nel telaio, i piloti del TMAX possono sperimentare la precisa manovrabilità di una moto sportiva senza perdere i vantaggi offerti da uno scooter.

Il telaio in alluminio a doppia trave conferisce alla moto robustezza e agilità e fornisce un’eccellente tenuta su strada e in curva, mentre il suo layout ‘step thrù garantisce la semplicità e la praticità di uno scooter, rendendo il TMAX la scelta più conveniente e attraente per i lunghi spostamenti e i viaggi del fine settimana. Dotato di carrozzeria sportiva ma anche ergonomica e di un parabrezza sportivo, oltre alla doppia sella sagomata, il TMAX ha pochi rivali in termini di qualità di guida e comfort. Il TMAX è dotato di freni disco anteriori da 267 mm di diametro e di un freno disco posteriore da 282 mm e del più recente sistema Brake Control che offre un eccellente controllo di frenata in condizioni variabili. I cerchi forgiati in alluminio riducono al minimo la massa non sospesa per una manovrabilità immediata, mentre lo pneumatico anteriore 120/70-15 e l’ampio pneumatico posteriore 160/60-15 forniscono elevati livelli di trazione che conferiscono al TMAX prestazioni eccellenti in città e in autostrada.

Il TMAX è stato progettato per tutti coloro che apprezzano lo stile, le prestazioni, la convenienza e la funzionalità. L’ampio spazio di carico sotto la sella può ospitare un casco integrale o due caschi jet (a seconda delle dimensioni e della forma), mentre l’accensione Smart Key consente di azionare senza chiave l’accensione, l’apertura della sella e del serbatoio del carburante e il cavalletto principale, purchè il pilota abbia con sè la Smart Key.

Yamaha ha sviluppato una vasta gamma di accessori originali per TMAX, e i proprietari possono creare il proprio esclusivo Sport Scooter creando un TMAX virtuale o un Tech MAX utilizzando l’app MyGarage. Con numerose parti disponibili per modificare le prestazioni, lo stile e il comfort, è possibile creare una moto molto speciale che soddisfi le esigenze e lo stile di vita individuali di ogni cliente.

foto: ufficio stampa Yamaha Motor Italia

(ITALPRESS).