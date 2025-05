Zelensky definisce “terrorista” massiccio attacco aereo russo

Milano, 25 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce “terrorista” il massiccio attacco aereo russo e chiede agli Stati Uniti di commentarlo. “Il silenzio dell’America e di altri Paesi non fa che incoraggiare (il presidente russo Vladimir) Putin”, scrive su Telegram, aggiungendo: “Qualsiasi attacco terroristico del genere da parte della Russia è motivo sufficiente per nuove sanzioni contro la Russia”.

In base al numero di missili lanciati, l’ultimo attacco russo è il più grande raid aereo della guerra, sebbene altri attacchi abbiano ucciso più persone.

“I russi hanno lanciato circa 300 droni d’attacco, la maggior parte dei quali erano “shaheed”” ha detto. “Quasi altri 70 missili di vario tipo, compresi quelli balistici. Gli obiettivi erano Kiev e la regione, le regioni di Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Chernihiv, Sumy, Odesa, Poltava, Dnipro, Mykolaiv, Kharkiv e Cherkasy. Attacchi deliberati alle città comuni. Gli edifici residenziali ordinari sono stati distrutti e danneggiati. A Kiev sono stati danneggiati i dormitori della facoltà di storia dell’università. Ci sono colpi alle imprese. Purtroppo ci sono dei decessi, anche tra i bambini. Le mie condoglianze”.

Per poi aggiungere forti critiche: “ogni attacco terroristico russo di questo tipo è motivo sufficiente per nuove sanzioni contro la Russia. La Russia sta prolungando questa guerra e continua a uccidere ogni giorno. Il mondo può anche essere in vacanza, ma la guerra continua, indipendentemente dai fine settimana e dai giorni feriali. Questo non può essere ignorato. Il silenzio dell’America e il silenzio di altri nel mondo non fanno che incoraggiare Putin”.