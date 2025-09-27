Zelensky: intercettati droni russi, Italia potrebbe essere la prossima

Roma, 27 set. (askanews) – “92 droni erano diretti verso la Polonia. Li abbiamo intercettati sul territorio ucraino, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo. Eppure, vediamo la direzione, per così dire la coreografia di questo volo. L’Italia potrebbe essere la prossima. Vedete Norvegia, Danimarca. Ci sono segnali dalla Svezia. Ci sono rumeni, polacchi, i paesi baltici. Putin sta testando ciò che hanno gli europei”. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.

Secondo Zelensky “la Russia sta mettendo alla prova la propria capacità di difendersi e sta cercando di influenzare la società, così la gente inizia a chiedersi: ‘Se non riusciamo a proteggerci, perché dovremmo continuare a sostenere l’Ucraina?’.

Questo mira a ridurre gli aiuti all’Ucraina, soprattutto in vista dell’inverno”.