Zelensky “Usa partner strategico nonostante dialogo duro”

Così su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all'indomani dello scontro verbale alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump. "E' fondamentale per noi avere il sostegno del presidente Trump. Lui vuole porre fine alla guerra, ma nessuno vuole la pace più di noi. Siamo noi a vivere questa guerra in Ucraina. E' una lotta per la nostra libertà, per la nostra stessa sopravvivenza", aggiunge. In precedenza, sempre su X, Zelensky aveva scritto: "Siamo molto grati agli Stati Uniti per tutto il supporto. Sono grato al presidente Trump, al Congresso per il loro supporto bipartisan e al popolo americano.

Gli ucraini hanno sempre apprezzato questo supporto, specialmente durante questi tre anni di invasione su vasta scala. Il nostro rapporto con il presidente americano è più di quello fra due leader; è un legame storico e solido tra i nostri popoli. Gli americani hanno contribuito a salvare il nostro popolo. Gli esseri umani e i diritti umani vengono prima di tutto. Siamo davvero grati. Vogliamo solo relazioni forti con l’America, e spero davvero che le avremo”.

