VIDEO – Dario Brunori ai giovani: “Raccontate la vostra storia”

Dario Brunori ai giovani: “raccontate la vostra storia, senza seguire modelli precostituiti, senza imitare, senza andare in una direzione che non è la tua”

Dario Brunori intervenuto alla dedicazione di una strada di Cosenza a Mario Gualtieri esprime la propria vicinanza al mondo che gravita attorno allo stesso Gualtieri evidenziando l’importanza che di come la canzona possa veicolare la propria cultura, l’idea di chi siamo a prescindere dagli stereotipi. ma non mancano anche i consigli ai giovani cui esprime l’invito ad essere se stessi, a pensare in grande “perché se si pensa in grande si può fare qualcosa di grande”.

Ma anche a stare attenti, “prestare attenzione, perché la creatività non è qualcosa che uno si deve inventare da dentro, gli indizi sono sparsi dappertutto (…) l’importante è prestare attenzione a quello che hai intorno e raccontare la tua storia, raccontare quello che tu percepisci nel mondo, quindi sicuramente avere un rapporto di attenzione con quello che è fuori e con quello che ti stimola dentro con quello che sei, con la tua essenza, senza seguire modelli precostituiti, senza imitare, senza andare in una direzione che non è la tua senza pensare al risultato, molto spesso il risultato è fai quello che ti piace fai quello che ami e se fai quello che ami probabilmente questa cosa arriverà a qualcun altro”.

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