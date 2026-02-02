VIDEO – Frank Moyo e Nonna Rita la coppia di influencer a sorpresa che conquista il web

Frank Moyo, nome d’arte di Francesco Muoio ha conquistato i social con un’energia autentica e accanto a lui c’è Nonna Rita.

Frank Moyo, nome d’arte di Francesco Muoio, non è solo un cantautore. È un ponte. Tra lingue, generazioni e mondi apparentemente lontani. Artista italo-canadese poliedrico — cantautore, musicista, insegnante e autore — Frank ha conquistato i social con un’energia autentica, capace di far sorridere e riflettere. Ma il segreto del suo successo non è solo talento: accanto a lui c’è Nonna Rita. Lo abbiamo intervistato insieme a lei e accompagnato in alcune tappe del suo tour, scoprendo un progetto che va oltre lo schermo. Un racconto familiare che diventa universale.

