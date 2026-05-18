VIDEO – I Kyunos, ovvero il Rock targato Cosenza

Video intervista ai Kyunos, la rock band che torna sul mercato discografico con un nuovo album “Il cimitero delle falene”

Dalla Calabria con un sound esplosivo e testi taglienti: tornano i Kyunos, la band che traduce in musica il “cane rabbioso” nascosto dentro ognuno di noi. Il power trio esce con il nuovo album Cimitero delle Falene e approda negli studi multimediali del Quotidianodelsud.it per raccontarcelo. Tra ironia e quel pizzico di follia che li contraddistingue, i Kyunos raccontano a Maria Assunta Castellano il loro nuovo lavoro che mette al centro il significato dei testi, senza mai tradire una forte componente strumentale sospesa tra acid punk, stoner e prog. Un’introspezione selvaggia che scava nei temi sociali con una lucida visione psichedelica.

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