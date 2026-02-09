VIDEO – Intervista ad Antonio Rezza, in Calabria con “Metadietro”

Torna in Calabria con il suo ultimo lavoro, “Metadietro”, Antonio Rezza realizzato con Flavia Mastrella e messo in scena con Daniele Cavaioli

Al Teatro Auditorium Unical di Rende, per la rassegna L’Altro Teatro, è approdato “Metadietro”, l’ultimo, folgorante lavoro di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Uno spettacolo che non naviga: deraglia. E proprio per questo colpisce.

“Metadietro” gioca sullo stare “dietro” e sulla parodia del Metaverso, trasformando la scena in una nave alla deriva. Rezza è un ammiraglio solitario, vestito di blu elettrico: visionario, autoritario e disperato insieme, tenta di salvare la propria imbarcazione mentre l’equipaggio è ostaggio di logiche di mercato e interessi individuali. Accanto a lui, Daniele Cavaioli è presenza poetica e straniante: un corpo che obbedisce ad altre leggi e abita la scena come strumento vivo.

“Metadietro” è uno spettacolo che non galleggia: resiste. E affonda dove serve.

