VIDEO – “Impact – International Music and Performing Arts Contaminations and Trainings”, all’Unical arriva Falstaff

“Impact – International Music and Performing Arts Contaminations and Trainings”, all’Unical il progetto interdisciplinare finanziata dal Pnrr chiude con il Falstaff

Musica, teatro, ricerca e una rete internazionale di istituzioni accademiche. È da qui che bisogna partire per raccontare “Impact – International Music and Performing Arts Contaminations and Trainings”, un progetto interdisciplinare finanziato dal PNRR che unisce eccellenze italiane all’estero e formazione artistica, culminando all’Unical con il Falstaff di Giuseppe Verdi. L’opera in scena al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria il 5 e l’8 marzo 2026.

Per la prima volta, un’opera lirica viene eseguita al Tau. Questa produzione non è pensata come un semplice spettacolo, ma come un vero e proprio percorso laboratoriale in cui gli studenti diventano protagonisti attivi della creazione artistica. Ne abbiamo parlato con il professor Daniele Vianello, uno dei promotori dell’iniziativa

