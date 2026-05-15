VIDEO – E se facesse un tour? Intervista a Maurizio Merluzzo

La video intervista a Maurizio Merluzzo registrata in occasione del suo ultimo spettacolo al Tau di Rende

Doppiatore, attore, influencer e performer, Maurizio Merluzzo è una delle voci più riconoscibili del panorama italiano, con 18 anni di esperienza nel mondo del doppiaggio. Dal suo esordio su YouTube nel 2013 con “Cotto & Frullato”, ha conquistato il pubblico grazie a un’energia travolgente e un carisma fuori dal comune. Nel corso della sua carriera ha dato voce a personaggi memorabili in produzioni di grande successo come Elvis, Shazam!, Vikings, La fantastica signora Maisel, Catfish e Fratelli in Affari, oltre a lasciare il segno nell’animazione con titoli cult come Dragon Ball Super, Naruto e One Punch Man. La sua voce è risuona anche nei videogiochi più amati, tra cui Overwatch, League of Legends, Assassin’s Creed e Call of Duty.

Tra i protagonisti del Rende Teatro Festival, diretto da Alfredo De Luca, Maurizio Merluzzo ha portato in scena al Tau di Rende lo spettacolo “E se facessi un tour!?”. Uno show dinamico e coinvolgente che ha registrato numerosi sold out in tutta Italia e unisce aneddoti, sketch ironici e riflessioni sulla creatività e sull’autenticità, creando un’esperienza capace di unire doppiaggio, comicità e motivazione. Per Merluzzo, il palco rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini: il teatro è infatti il punto di partenza del suo percorso artistico. Durante la nostra intervista racconta come questo contatto diretto con il pubblico rappresenti oggi una delle sue più grandi soddisfazioni. Dal suo spettacolo emerge con forza il valore dell’improvvisazione e della connessione autentica con gli spettatori, elementi che rendono ogni replica unica e profondamente viva.

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