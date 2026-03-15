VIDEO – A tu per tu con Sergio Cammariere

Video intervista a Sergio Cammariere dal nuovo album all’impegno nel cinema ecco tutte le confidenze dell’artista crotonese

Il Teatro Rendano di Cosenza si è acceso di eleganza e poesia con l’arrivo di uno degli interpreti più intensi della canzone d’autore italiana. Pianista, compositore e cantautore capace di fondere jazz, swing, lirismo in uno stile inconfondibile. Sergio Cammariere ha inaugurato la quarantesima edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto dal promoter calabrese Ruggero Pegna, che assegna ai concerti premiati l’“Oscar del live”, realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco.

Accanto al suo inseparabile pianoforte, Cammariere ha guidato sul palco una band che unisce storiche complicità musicali e nuove energie. Giovanna Famulari al violoncello, Daniele Tittarelli alla tromba, Roberto Gervasi alla fisarmonica, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Michele Santoleri a batteria e percussioni. Un ensemble in perfetta sintonia, capace di trasformare ogni brano in un racconto sonoro ricco di sfumature.

Tra le suggestioni del nuovo album “La pioggia che non cade mai” e le canzoni che hanno segnato la storia della sua musica, Cammariere ha condotto il pubblico in un viaggio coinvolgente, fatto di raffinate atmosfere e momenti di pura emozione. Tutti i dettagli nell’intervista a Sergio Cammariere.

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