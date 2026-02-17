X
<
>

VIDEO – L’ultimo addio a Michele Albanese, l’omelia del vescovo Alberti

| 17 Febbraio 2026 13:05 | 0 commenti

michele albanese, Video

L’omelia del vescovo Giuseppe Alberti a Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria per l’ultimo addio a Michele Albanese

Folla commossa a Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria per l’ultimo addio a Michele Albanese, giornalista de l’Altravoce Il Quotidiano che da anni viveva sotto scorta e voce libera dell’antimafia calabrese, l’omelia di Monsignor Giuseppe Alberti, vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, «La sua storia non finisce»

LEGGI ANCHE: L’ultimo addio a Michele Albanese, la sua storia non finisce qui – Il Quotidiano del Sud

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA