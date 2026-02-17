VIDEO – L’ultimo addio a Michele Albanese, l’omelia del vescovo Alberti

L’omelia del vescovo Giuseppe Alberti a Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria per l’ultimo addio a Michele Albanese
Folla commossa a Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria per l’ultimo addio a Michele Albanese, giornalista de l’Altravoce Il Quotidiano che da anni viveva sotto scorta e voce libera dell’antimafia calabrese, l’omelia di Monsignor Giuseppe Alberti, vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, «La sua storia non finisce»
