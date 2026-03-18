X
<
>

LIVE – Feuromed 2026 giorno 1 mattina: Scenari e sistema Paese

| 18 Marzo 2026 09:48 | 0 commenti

18 Marzo 2026 — GIORNO 1 – SCENARI E SISTEMA PAESE

09:30 –10:00 Accrediti

10:00 –10:30 Saluti Matteo Lorito – Rettore dell’Università di Napoli Federico II Maura Striano – Assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli

10:30 –13:00 – PANEL 1 – INFRASTRUTTURE Trasporti e logistica come volano per la crescita

Alessandro Barbano intervista Gianpiero Massolo – Presidente Mundys “L’Europa di fronte alle sfide globali”

Moderatore Ciriaco Viggiano con

Leandra D’Antone – Prof. Senior di Storia Contemporanea – Sapienza Università degli Studi di Roma
Claudio De Vincenti – LUISS Guido Carli, Presidente onorario Fondazione Merita, già Ministro della Coesione Territoriale e il Mezzogiorno
Arrigo Giana – CEO Autostrade per l’Italia Valerio Mele – Direttore Tecnico Società Stretto di Messina
Agostino Nuzzolo – Ordinario di Pianificazione dei Trasporti – Facoltà di Ingegneria – Università Tor Vergata Roma
Patrizia Rutigliano – CEO SUEZ Italy

– Alessandro Barbano intervista Gianpiero Strisciuglio – CEO e DG Trenitalia

– Alessandro Barbano intervista Dario Scannapieco – CEO CDP

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA