LIVE – Feuromed 2026 giorno 1 pomeriggio: Scenari e sistema Paese

18 Marzo 2026 — GIORNO 1 – SCENARI E SISTEMA PAESE
14:00 –16:00 PANEL 2 – INFRASTRUTTURE DIGITALI
Reti e connessioni per il futuro del paese
Alessandro Barbano intervista Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli
Moderatore Vittorio Ferla
Valentina Casola – Professoressa Ordinaria in Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Università di Napoli Federico II
Valerio Mosca –- Professore in Markets, Regulations and Law – LUISS Guido Carli
Antonio Nicita – Senatore della Repubblica, Prof. Ordinario di Economia Politica, LUMSA di Palermo
Nicolò Palestino – Country Manager Azerion Italy
16:00 –18:00 PANEL 3 – MARE
L’Italia dei porti come hub strategico del Mediterraneo
Moderatore Antonino Pane
Massimo De Andreis – Direttore SRM Gruppo Intesa Sanpaolo
Francesco Napolitano – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia – Sapienza Università degli Studi di Roma
Daniele Ruvinetti – Fondazione Med-Or
Antonio Pane intervista Giosuè Vezzuto – Executive Vice President RINA
Alessandro Barbano intervista Emanuele Grimaldi – Presidente International Chamber of Shipping ICS
Alessandro Barbano intervista Nello Musumeci – Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare
18:00 CHIUSURA LAVORI DAY 1
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