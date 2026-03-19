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LIVE – Feuromed 2026 giorno 2 mattina: Economia reale e infrastrutture strategiche

| 19 Marzo 2026 09:48 | 0 commenti

19 Marzo 2026 — GIORNO 2 – ECONOMIA REALE E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

09:30 –10:00 Saluti Andrea Prota – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli Lucio D’Alessandro – Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

10:00 –12:00 PANEL 4 – FINANZA
Le energie del capitali per la crescita dell’economia nazionale

Gigi Donelli intervista Amedeo Manzo – Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria

Moderatore
Gigi Donelli – Caporedattore centrale News Radio24

Massimo Bordignon – Prof. Ordinario di Scienza delle Finanze presso la Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
Vincenzo Castellano – Presidente UIFOR e partner di ACT Studio
Tommaso Di Tanno – Università degli Studi di Milano – Founder Partner di Di Tanno Associati

Alessandro Barbano intervista Raffaele Fitto – Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea – Coesione e Riforme

Alessandro Barbano intervista Carlo Cottarelli – Economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Alessandro Barbano intervista Orazio Schillaci – Ministro della Salute Alessandro Barbano intervista Marco Tronchetti Provera – Vicepresidente esecutivo Pirelli

Alessandro Barbano intervista Marco Buti – Economista

12:00 –13:25 PANEL 5 – ENERGIA
Le energie della transizione nel mondo che cambia

Gigi Donelli intervista Ingegner Pier Francesco Zanuzzi – Direttore Rete di Trasmissione Nazionale Terna

Alessandro Barbano intervista Paolo Zangrillo – Ministro per la Pubblica Amministrazione

Moderatore
Gigi Donelli – Caporedattore centrale News Radio24

Stefano Besseghini – Past Presidente Arera
Massimo Debenedetti – CEO Cetena Fincantieri
Claudio Farina – Chief Strategic Studies & Innovation Officer Snam
Marco Enrico Ricotti – Presidente del CIRTEN – Consorzio universitario per le tecnologie nucleari
Carlo Stagnaro – Direttore ricerche e studi dell’Istituto Bruno Leoni
Davide Tabarelli – Presidente Nomisma Energia

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