LIVE – Feuromed 2026 giorno 2 Pomeriggio: Economia reale e infrastrutture strategiche

19 Marzo 2026 — GIORNO 2 – ECONOMIA REALE E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
14:30 –15:30 Alessandro Barbano intervista Andrea Sironi – Presidente Assicurazioni Generali
15:30 –17:00 PANEL 6 – CAPITALE UMANO
Le competenze come risorsa per competere
Moderatore Lia Romagno
Marco Bentivogli – Esperto di innovazione e lavoro, coordinatore Base Italia
Filomena Buonocore – Professoressa ordinaria di Organizzazione Aziendale, Università Parthenope di Napoli. Docente per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Barbara Imperatori – Professoressa di Organizzazione aziendale – Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Giusi Princi – Parlamentare Europeo,EMPL, Presidente DCAS
Alessandro Barbano intervista Romano Prodi
Alessandro Barbano intervista Anna Maria Bernini – Ministro dell’Università e della ricerca
17:00 –18:00 PANEL 7 – ENERGIA
Garantire la sicurezza dell’Europa nel caos globale
Moderatore Vittorio Ferla
Roberto Amore – Commissione EU – Economic Counselor
Mario Baldassarri – Presidente ISTAO
Stefano De Falco – Prof. Di Geografia economico-politica – Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II
Giuseppe Zollino – Prof. di Impianti Nucleari a Fissione e Fusione – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica dell’Università di Padova
Alessandro Barbano intervista Paolo De Castro – Ordinario Univ. di Bologna, Presidente Centro Studi Nomisma
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