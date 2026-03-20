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LIVE – Feuromed 2026 giorno 3 pomeriggio: Competitività, società, futuro

| 20 Marzo 2026 14:43 | 0 commenti

Feuromed - Festival Euromediterraneo dell'Economia, feuromed 2026, Video
  • PANEL 10 – SANITÀ E DEMOGRAFIA Meno nati, più anziani: energie contro il declinoModeratore Lia Romagno
    • Tonino Aceti – Presidente Salutequità
       
    • Gianpiero Della Zuanna –  Professore ordinario di Demografia presso il Dipartimento di scienze statistiche dell’Università degli Studi di Padova
       
    • Riccardo Puglisi – Ordinario in Scienza delle FinanzeDipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia
  • 16:00 –17:00PANEL 11 – INNOVAZIONE Innovare per crescere: l’Italia che sfida il futuroModeratore Vittorio Ferla
     
    • Emanuele Cacciatore – Innovation, Consulting and Partnerships Senior Director – Gruppo Engineering
       
    • Valerio Mosca –- Professore in Markets, Regulations and Law – LUISS Guido Carli 
    • Carlo Alberto Carnevale Maffè – Professor of Strategy, SDA Bocconi School of Management
    • Emanuele Spampinato – Amministratore Delegato di Harmonic Innovation Group
    • Giorgio Ventre – Professore Ordinario di Reti di Calcolatori presso il Dipartimento di Ingegner Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II4
    Alessandro Barbano intervista Anna Maria Bernini – Ministro dell’Università e della ricerca
     Alessandro Barbano intervista Pina Picierno – Vicepresidente del Parlamento Europeo 
     Alessandro Barbano intervista Antonio Tajani– Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

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