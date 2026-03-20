LIVE – Feuromed 2026 giorno 3 pomeriggio: Competitività, società, futuro

- PANEL 10 – SANITÀ E DEMOGRAFIA Meno nati, più anziani: energie contro il declinoModeratore Lia Romagno
- Tonino Aceti – Presidente Salutequità
- Gianpiero Della Zuanna – Professore ordinario di Demografia presso il Dipartimento di scienze statistiche dell’Università degli Studi di Padova
- Riccardo Puglisi – Ordinario in Scienza delle Finanze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia
- Tonino Aceti – Presidente Salutequità
- 16:00 –17:00PANEL 11 – INNOVAZIONE Innovare per crescere: l’Italia che sfida il futuroModeratore Vittorio Ferla
- Emanuele Cacciatore – Innovation, Consulting and Partnerships Senior Director – Gruppo Engineering
- Valerio Mosca –- Professore in Markets, Regulations and Law – LUISS Guido Carli
- Carlo Alberto Carnevale Maffè – Professor of Strategy, SDA Bocconi School of Management
- Emanuele Spampinato – Amministratore Delegato di Harmonic Innovation Group
- Giorgio Ventre – Professore Ordinario di Reti di Calcolatori presso il Dipartimento di Ingegner Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II4
Alessandro Barbano intervista Pina Picierno – Vicepresidente del Parlamento Europeo
Alessandro Barbano intervista Antonio Tajani– Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
- Emanuele Cacciatore – Innovation, Consulting and Partnerships Senior Director – Gruppo Engineering
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA