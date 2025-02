Dacia Zen, garanzia a tutto gas

1 minuto per la lettura

Si chiama Dacia Zen e il suo nome non è casuale. Effettuando regolarmente il tagliando presso la Rete Dacia, è possibile avere una copertura massima fino al 7° anno di anzianità del veicolo o 150.000 km. Ma andiamo con ordine.

COME FUNZIONA DACIA ZEN

Senza sostenere costi aggiuntivi, il cliente che svolge la manutenzione programmata annuale presso i membri della rete Dacia potrà, infatti, usufruire – successivamente al termine della garanzia convenzionale offerta con l’acquisto del veicolo – di un’ulteriore copertura sulle sue parti meccaniche.

GIA’ NEL CUORE DI 50.000 CLIENTI

Il programma ha una validità fino a 12 mesi o 30.000 km ed è rinnovabile di anno in anno, fino al 6° anno dalla data di immatricolazione del veicolo o entro 120.000 km, semplicemente effettuando il tagliando alle scadenze previste dal programma di manutenzione. In programma quindi indirizzato alla massima serenità dell’automobilista. Ad oggi già 50.000 clienti beneficiano in Italia del Programma Dacia Zen.