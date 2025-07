Peperoncino jazz festival, dal blues al latin con la Buscadero Night

3 minuti per la lettura

A Corigliano-Rossano, per il Peperoncino jazz festival, il concerto di James Maddock Trio; una Summer Night” patrocinata da “Buscadero”

IL XXIV Peperoncino Jazz Festival entra nel vivo e dopo la partenza dei giorni scorsi, che per tanti turisti e per il fedele e appassionato pubblico dell’evento musicale più piccante d’Italia si appresta ad approdare sulla costa ionica della Calabria. Da oggi (lunedì 28 luglio) fino al 10 agosto prossimo sarà invasa da tanti concerti da non perdere.

PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL, SI COMINCIA DA CORIGLIANO ROSSANO CON LA SUMMERI NIGHT SI BUSCADERO

Il tour ionico inizierà, quest’anno, da Corigliano-Rossano, grazie alla prima delle due tappe realizzate nel segno del CoRo Summer Festival 2025 con una imperdibile “Summer Night” patrocinata dall’autorevole rivista specializzata “Buscadero” (fondata nel 1980 da Paolo Carù e altri giornalisti di quello che era “Il Mucchio Selvaggio” e da sempre nota per la sua attenzione al rock classico e per le firme di alta qualità tra i suoi giornalisti, è oggi una delle testate musicali italiane più longeve ancora in circolazione) in programma in quella che rappresenta una delle location storiche del festival organizzato dall’associazione Picanto e diretto da Sergio Gimigliano: lo splendido chiostro di Palazzo San Bernardino (sito nel centro storico di Rossano e in cui ha luogo una tappa del PJF dal lontano 2007).

In questa cornice scenografica di ineguagliabile fascino farà tappa il tour europeo del trio del cantante, compositore e chitarrista inglese James Maddock con il portentoso pianista, organista e fisarmonicista newyorkese Brian Mitchell e uno dei migliori chitarristi italiani: Alex Valle.

UNA TAPPA DEL TOUR DI MADDOCK

Artista poliedrico e di grande carisma, Maddock dopo aver ottenuto grande successo in tutta Europa con i Wood (band che vanta uno splendido album uscito per per la Columbia contenente, tra gli altri, il singolo “Stay You”, inserito nella colonna sonora del film “Serendipty” e in quella della fortunata serie TV “Dawson’s Creek”) si trasferisce a New York, dove ottiene grandi riscontri della critica internazionale, che per la sua inconfondibile voce lo paragona a Steve Forbert e Rod Stewart, e pubblica una serie di lavori uno più bello dell’altro.

Nella città che musicalmente rappresenta l’ombelico del mondo incontra un altro fuoriclasse: Brian Mitchell, inserito nel 2015 nella “New York Blues Hall of Fame”, vincitore di 5 Grammy Awards e con alle spalle collaborazioni con vere e proprie leggende, tra cui Bob Dylan, Willy DeVille, Al Green, Dolly Parton, BB King, Jackson Browne, Dwight Yoakam, Larry Campbell, Levon Helm (The Band) e moltissimi altri.

Nel corso della serata, che avrà inizio alle ore 22 e che sarà ad ingresso libero in quanto fortemente voluta dal sindaco Flavio Stasi, dall’assessore al Turismo Costantino Argentino e da tutta l’amministrazione comunale di Corigliano Rossano, il trio, accanto ai più famosi successi del chitarrista di Leicester e ad alcuni brani inediti a sua firma che saranno inseriti nell’album in uscita nei prossimi mesi, eseguirà delle nuove, splendide, canzoni di Brian Mitchell contenute in “Diggin the Roots” e “Music from Big Blue” nonché una straordinaria rivisitazione in inglese di “Andrea” di Fabrizio De Andrè.