Referendum, Landini: è in gioco la democrazia, andremo quartiere per quartiere

Milano, 10 gen. (askanews) – Per vincere la campagna per il No al referendum sulla giustizia “bisogna porsi l’obiettivo di parlare con tutte le persone. Quanti sono i comuni in Italia? 8.000? Abbiamo bisogno che in ogni Comune ci siano i comitati, che in ogni seggio ci siano dei rappresentanti”. Lo ha spiegato il leader della Cgil, Maurizio Landini, nel suo intervento all’evento del Comitato Società Civile che dà il via alla campagna per il No al referendum sulla giustizia.

“Il lavoro che dobbiamo fare è proprio un lavoro organizzativo e capillare che ha questa dimensione – ha sottolineato -. Abbiamo bisogno di un lavoro Comune per Comune, quartiere per quartiere, territorio per territorio, parlando con le persone e rendendo evidente quella che è la posta in gioco che abbiamo di fronte: il futuro della nostra democrazia”.