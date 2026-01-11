Inchiesta per droga, Can Yaman arrestato e subito rilasciato

Roma, 10 gen. (askanews) – Arrestato e rilasciato nel giro di qualche ora. Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media turchi. Il noto attore televisivo turco è stato rilasciato in poche ore dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti.

Durante una di queste perquisizioni, gli agenti avrebbero trovato sostanze stupefacenti addosso a Can Yaman, che si trovava all’interno del club come cliente. Le fonti del quotidiano precisano un dettaglio fondamentale: l’ufficio del procuratore non aveva emesso un ordine di detenzione specifico per l’attore nell’ambito dell’indagine. Il suo fermo sarebbe scattato in flagranza, proprio a seguito del ritrovamento della droga durante il controllo.