Mara Sattei annuncia l’uscita di “Che me ne faccio del tempo”

Milano, 12 gen. (askanews) – Con lo sguardo già rivolto al palco del Teatro Ariston e dopo mesi di lavoro intenso tra studio e scrittura, Mara Sattei ha annunciato ufficialmente, durante la puntata di Amici, l’uscita del suo nuovo e attesissimo progetto discografico “Che me ne faccio del tempo” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), fuori venerdì 13 febbraio e disponibile da venerdì 27 febbraio anche nel formato fisico (pre-order disponibile al link: MaraSattei.lnk.to/CMNFDT).

“Che me ne faccio del tempo” è un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza. Un tempo che non va rincorso né riempito a forza, ma ascoltato, abitato, lasciato accadere. Un tempo che diventa materia narrativa e sonora, capace di dare valore anche alle pause, ai silenzi, alle cose che restano quando tutto si ferma.

Un disco che non ha fretta, che chiede attenzione e nasce per essere attraversato più volte. Per questo l’album uscirà in digitale il 13 febbraio, mentre il 27 febbraio nel formato fisico, con una differenza significativa: conterrà più brani rispetto al digitale. Un gesto consapevole e quasi romantico, un modo per ringraziare chi sceglie di fermarsi, dedicare tempo all’ascolto e vivere il disco come esperienza completa.

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati:

Formato CD – disponibile nelle versioni standard e CD autografato

Formato doppio vinile – disponibile nelle versioni standard e autografato

“Che me ne faccio del tempo” arriva prima della partecipazione dell’artista alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Le cose che non sai di me”, già disponibile in pre-save, che si inserisce in un momento di forte definizione del suo percorso artistico, confermandola come una delle cantautrici più riconoscibili e trasversali della scena musicale italiana contemporanea.