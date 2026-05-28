Riapre la Galleria Sansinato, finisce l’odissea per l’accesso a Catanzaro

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Riapre la galleria d’accesso a Catanzaro, e finalmente finisce l’odissea Sansinato, l’opera consentirà di alleggerire la pressione su viabilità urbana e collegamenti

CATANZARO. È uno dei momenti più attesi dagli automobilisti catanzaresi e da migliaia di pendolari che ogni giorno raggiungono il capoluogo attraverso la SS280 “Dei Due Mari”. Dei mesi di attesa si è perso il conto, come della lunghezza delle code che occupavano la lingua d’asfalto che si srotola tra i due centri dell’Istimo, e anche della varietà delle imprecazioni che spesso hanno caratterizzato l’attesa. Ma l’attesa è finita e, finalmente, questa mattina sarà inaugurata e riaperta al traffico la galleria Sansinato, snodo strategico per l’accesso alla città di Catanzaro.

La riapertura arriva al termine di un articolato intervento di riqualificazione e manutenzione eseguito da Anas, che negli ultimi mesi ha comportato pesanti ripercussioni sulla viabilità urbana e sull’intero sistema della mobilità cittadina.

La chiusura della galleria aveva infatti riversato gran parte dei flussi di traffico su viale De Filippis e sulle arterie alternative, provocando rallentamenti quotidiani, code e forti disagi soprattutto nelle ore di punta, sia in ingresso che in uscita dalla città.

CATANZARO, RIAPRE LA GALLERIA SANSINATO

L’intervento ha riguardato il risanamento strutturale e impiantistico della galleria, con opere finalizzate all’adeguamento degli standard di sicurezza e al miglioramento della percorribilità dell’infrastruttura. Tra le attività realizzate figurano il rifacimento degli impianti tecnologici, l’adeguamento dei sistemi di illuminazione e ventilazione, il ripristino delle componenti strutturali e gli interventi di messa in sicurezza necessari per garantire una maggiore affidabilità dell’asse viario.

La galleria Sansinato rappresenta uno dei punti nevralgici del collegamento tra Catanzaro e la SS280 “Dei Due Mari”, arteria fondamentale per i collegamenti con l’area centrale della Calabria, con l’autostrada A2 e con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

Proprio per questo la conclusione dei lavori viene considerata un passaggio decisivo per alleggerire la pressione sul traffico urbano e restituire fluidità alla mobilità cittadina dopo mesi particolarmente complessi per residenti, lavoratori e studenti. Nel corso dei mesi si sono susseguiti incontri, ritardi e sollecitazioni con l’impegno costante degli attori interessati.

La riapertura consentirà inoltre di ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la sicurezza della circolazione lungo uno degli accessi principali al capoluogo regionale.