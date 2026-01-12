Per i tecnici di B Frosinone e Cissè rivelazioni, in A Venezia, Monza e Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il Frosinone capolista ha stregato tutti…ma in pochi ci credono fino in fondo. Il tradizionale sondaggio condotto dall’agenzia Italpress con gli allenatori di Serie B, a ridosso della chiusura del girone d’andata, fa emergere questo curioso dato. Se come giocatore rivelazione trionfa nettamente il centrocampista offensivo del Catanzaro (di proprietà del Verona) e dell’Under 21 azzurra, Alphadjo Cissè (8 preferenze, poi 2 a testa per Ghedjemis e Massolin, 1 ciascuna per Adorante, Bortolussi, Cacciamani, Coda, Colombo, Kvernadze, Yeboah e Tronchin), la squadra più sorprendente per 18 tecnici su 20 è il Frosinone di Massimiliano Alvini. Del resto è campione d’inverno, guida la classifica in beata solitudine con 41 punti in 19 giornate, eppure c’è un ma…Il sondaggio Italpress, infatti, dice che soltanto 4 su 18 (Bianco e Chiappella hanno preferito non esprimersi sulle tre promozioni) credono nel ritorno dei ciociari in A. Le squadre che a fine campionato e a fine play-off festeggeranno la promozione, secondo gli allenatori di Serie B saranno Venezia (17 voti), Monza (16) e Palermo (12), mentre, oltre ai 4 che pronosticano il Frosinone, soltanto Mignani crede nelle chance del Modena.

Queste le tre domande rivolte ai 20 tecnici:

1. Squadra rivelazione del campionato

2. Calciatore rivelazione del campionato

3. Le tre squadre promosse (in ordine alfabetico)

RAFFAELE BIANCOLINO (AVELLINO)

1. Frosinone

2. Giorgi Kvernadze (Frosinone)

3. Frosinone – Monza – Venezia

VINCENZO VIVARINI (BARI)

1. Frosinone

2. Alphadjo Cissè (Catanzaro)

3. Monza – Palermo – Venezia

ANTONIO CALABRO (CARRARESE)

1. Catanzaro

2. Andrea Adorante (Venezia)

3. Monza – Palermo – Venezia

ALBERTO AQUILANI (CATANZARO)

1. Frosinone

2. Alphadjo Cissè (Catanzaro)

3. Monza – Venezia ——-

MICHELE MIGNANI (CESENA)

1. Frosinone

2. Alessio Cacciamani (Juve Stabia)

3. Modena – Monza – Venezia

ALESSIO DIONISI (EMPOLI)

1. Frosinone

2. Fares Ghedjemis (Frosinone)

3. Monza – Palermo – Venezia

MASSIMILIANO ALVINI (FROSINONE)

1. Frosinone

2. Alphadjo Cissè (Catanzaro)

3. Monza – Palermo – Venezia

IGNAZIO ABATE (JUVE STABIA)

1. Frosinone

2. Alphadjo Cissè (Catanzaro)

3. Monza – Palermo – Venezia –

FRANCESCO MODESTO (MANTOVA)

1. Frosinone

2. Alphadjo Cissè (Catanzaro)

3. Frosinone – Monza – Venezia

ANDREA SOTTIL (MODENA)

1. Frosinone

2. Yanis Massolin (Modena)

3. Monza – Palermo – Venezia

PAOLO BIANCO (MONZA)

1. Frosinone

2. Leonardo Colombo (Monza)

3. —————-

MATTEO ANDREOLETTI (PADOVA)

1. Frosinone

2. Mattia Bortolussi (Padova)

3. Monza – Palermo – Venezia

FILIPPO INZAGHI (PALERMO)

1. Frosinone

2. Alphadjo Cissè (Catanzaro)

3. Monza – Palermo – Venezia

GIORGIO GORGONE (PESCARA)

1. Frosinone

2. Alphadjo Cissè (Catanzaro)

3. Monza – Palermo – Venezia

DAVIDE DIONIGI (REGGIANA)

1. Frosinone

2. Fares Ghedjemis (Frosinone)

3. Monza – Palermo – Venezia

ANGELO GREGUCCI (SAMPDORIA)

1. Frosinone

2. Massimo Coda (Sampodria)

3. Monza – Palermo – Venezia

ROBERTO DONADONI (SPEZIA)

1. Frosinone

2. Yanis Massolin (Modena)

3. Frosinone – Palermo – Venezia

FABRIZIO CASTORI (SUDTIROL)

1. Avellino

2. Simone Tronchin (Sudtirol)

3. Frosinone – Monza – Venezia

GIOVANNI STROPPA (VENEZIA)

1. Frosinone

2. John Yeboah (Venezia)

3. Monza – Palermo – Venezia

ANDREA CHIAPPELLA (VIRTUS ENTELLA)

1. Frosinone

2. Alphadjo Cissè (Catanzaro)

3. ———–

