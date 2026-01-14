X
Fontana: giustizia è uno dei pilastri su cui si fonda democrazia

14 Gennaio 2026

Roma, 14 gen. (askanews) – “La giustizia è uno dei pilastri su cui si fonda la democrazia ed è al servizio dei diritti e delle libertà di ogni individuo. Essa contribuisce a garantire la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo in apertura alla presentazione del libro “Una nuova giustizia” del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla Camera.

“Questo è un principio cardine della nostra Carta richiamato nelle aule dei tribunali. È onere di tutti adoperarsi per realizzare gli strumenti necessari a darle concreta ed effettiva attuazione”, ha aggiunto.

